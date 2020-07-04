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Однако клуб не стал раскрывать, кто именно из игроков заразился.

У шестерых футболистов Динамо-Брест были подозрения на коронавирус. В итоге клуб признал, что это заболевание в его рядах действительно есть.

"Да, действительно, в команде есть заболевшие. Несколько игроков основного состава проходят обследование. У них взяты тесты на коронавирус. Впрочем, результатов тестов пока нет. Поэтому делать какие-либо выводы рано. Атмосфера в команде здоровая и позитивная. Мы строго соблюдаем все рекомендации Минздрава", — заявил генеральный директор Динамо-Брест Сергей Воробьев официальному сайту клуба.

Прессбол сообщал, что заболевшие не поедут на выездной поединок со Смолевичами. Среди тех, кто не поехал – украинцы Александр Нойок и Евгений Хачериди. Однако Воробьев объясняет отсутствие некоторых игроков более будничными причинами.

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"Что же касается отсутствия сегодня на поле некоторых игроков основного состава, то причина очевидна — травмы и наличие штрафных карточек. Кроме того, если вы следили за вчерашней игрой дубля, то видели, что клуб сделал некоторые перестановки и обновил второй состав, пополнив его молодыми и талантливыми игроками футбольной академии Динамо-Брест. Результат не заставил себя ждать – победа 3:0 в нашу пользу. Мы решили и сегодня дать шанс молодым футболистам проявить себя".

Александр Нойок находился в больнице с пневмонией, но его уже выписали.

Динамо-Брест сыграло вничью со Смолевичами – 3:3. Команда занимает четвертое место в чемпионате, отставая от лидирующего БАТЭ на четыре очка.