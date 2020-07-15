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Football.ua представляет подборку необычных повреждений в мире футбола.

Зачастую футболисты получают травмы на тренировках или во время матчей из-за действий соперника, а то и своих собственных, но возможность повредиться кроется в каждом бытовом моменте. Например, таком "стандартном" действии, как драка с чайкой.

Сантьяго Каньисарес, Фернандо Мориентес, Владимир Лысенко, Марко Асенсио и Лука Йович – это далеко не весь список футболистов, которые получали нелепые травмы и вошли в эту подборку от Football.ua.

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