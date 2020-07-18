У клуба могут возникнуть серьезные проблемы за сохранение прописки в высшем дивизионе.
Фото: fcdinamo.ro
18 июля 2020, 18:24
ФК Динамо Бухарест объявил, что сразу десять игроков команды сдали позитивный тест на COVID-19.
Как сообщил официальный сайт румынской команды, в ближайшее время будет пройден повторный тест.
Если заражение подтвердится, то это будет крайне плохой новостью не только с точки зрения здоровья, но и результатов: Динамо Бухарест борется за сохранение прописки в высшем дивизионе Румынии.
На данный момент клуб идет в зоне вылета, а от зоны плей-офф отделяет лишь один пункт.