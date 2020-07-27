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Мы продолжаем развлекательную рубрику, в рамках которой выбираем лучшие комментарии читателей за прошедшую неделю.

На прошлой неделе в связи с сами-знаете-чем на сайте было столько комментариев, что для их прочтения и выборки лучших из них потребовался бы специально обученный человек. Евгений Музыка – не специально обученный человек, и если ваш искрометный комментарий не попал в данную подборку, то причина именно в этом.

В понедельник на сайте Динамо появилась ожидаемая, но все равно шокирующая новость: клуб уволил главного тренера Алексея Михайличенко. Это было непростое решение, но мы-то с вами знаем, что помогло Игорю Михайловичу решиться на этот шаг…

Но есть и альтернативная версия событий (в ней тоже не обошлось без руки Football.ua): сам Михайличенко был инициатором разрыва, правда, оказалось, что есть один нюанс…

Бывший обозреватель украинской Премьер-лиги, а ныне просто болельщик Динамо Алексей Мацкевич был очень эмоционален. Он еще не знал, что ждет клуб впереди…

Все тот же Алексей написал статью с предполагаемыми кандидатурами на пост тренера Динамо. При этом он, похоже, немного провоцировал легенду клуба:

Около трети проголосовавших (почти шесть тысяч человек) хотели бы видеть в этой роли Виктора Скрипника. Но похоже, что мана у пользователей Football.ua закончилась, ведь киевский клуб возглавил Мирча Луческу! Да, а что еще подготовил нам 2020?

А может, мана все-таки не закончилась???

Когда попытаетесь объяснить девушкам, насколько это эпохальное событие и почему о нем все столько говорят – вот вам готовое сравнение. Фанаты Ювентуса благодаря Антонио Конте в подобном разбираются.

А вы жаловались на карантин… Погодите, там наверняка Луис Адриано уже собирает вещи в Бразилии.

Восточноевропейская Барселона у нас уже есть, на подходе новый суперклуб от Мирчи Луческу!

Манчестер Сити выиграл апелляцию и добился отмены еврокубкового бана. Теперь "горожане" собрались потратить 330 млн евро на новых футболистов. Ладно фейр-плей, но есть еще инстанция поважнее.

Увы, никто из подопечных Мирчи Луческу по итогам этого года Золотой мяч не получит (хотя Football.ua уже давно все решил) – дело в том, что France Football решил не определять лучшего футболиста мира в 2020 году, сославшись на то, что "Этот сезон невозможно и нельзя считать обычным футбольным годом". В связи с этим из Индии поступило предложение, которое может несколько не понравиться болельщикам Ливерпуля:

Барселона отметила, что "все и так знают, кто лучший игрок мира". Ну а пользователь ЛамПада_Бункер и так знает, кто в Барселоне главный СММщик.

Давний соперник главного СММщика Барселоны отстал в бомбардирской гонке в Италии – Чиро Иммобиле оформил хет-трик, забив два гола с пенальти.

Бирмингем Сити продал 17-летнего Джуда Беллингэма в дортмундскую Боруссию, а заодно и изъял из обращения его 22-й номер. Не тем они в своей Англии занимаются, ой, не тем…

Заря подпишет защитника македонского Вардара на замену Богдану Михайличенко. Пользователь DKBVB предлагал киевлянам воспользоваться проверенной схемой.

И напоследок – Артем Милевский крайне эмоционально отреагировал на слова Дениса Бойко о том, что ему хотелось бы, чтобы Мирчу Луческу поддержали болельщики. В связи с этим ему поступило предложение от MAN.UTD (но не того, что клуб в Англии).

Предлагаем вам определить лучшего комментатора недели на Football.ua. Количество голосов в нижеприведенном голосовании будет просуммировано с количеством лайков комментария на скриншоте.

Евгений Музыка, Football.ua