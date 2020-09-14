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Football.ua подводит итоги очередной недели на трансферном рынке.

Период с седьмого по 13-е сентября выдался относительно спокойным и скромным на громкие сделки. Среди тех трансферов, которые не вошли в подборку, можно отметить переход Джамала Льюиса из вылетевшего Норвича в Ньюкасл за 16,5 млн. А теперь давайте перейдем к главным сделкам прошедших семи дней.

"Олли кто?", — спросит большая частью любителей футбола, не интересующаяся Чемпионшипом, и ее можно понять. К своим почти 25 годам Уоткинс не провел ни одного сезона в элитном дивизионе, выступая за Эксетер, Уэстон Супер Мейр и с 2017 года за Брентфорд. Прошлый сезон стал для Олли прорывом: 26 голов и 3 ассиста в 50 матчах во всех турнирах и второе место в бомбардирской гонке Чемпионшипа после Александара Митровича из Фулхэма.

Астон Вилла испытывает серьезные проблемы в атаке: Уэсли все еще не вернулся после полученной в начале января травмы, а Мбвана Саматта пока не адаптировался к Премьер-лиге в полной мере. Поэтому не удивительно, что "вилланы" не поскупились и установили трансферный рекорд клуба, заплатив более 30 млн евро за игрока. К тому же, Уоткинса можно будет совмещать с другими нападающими благодаря его умению сыграть не только в центре, но и на любом из флангов атаки.

Эвертон продолжил укрепление полузащиты. Вслед за Алланом и Хамесом Родригесом, переехавшим в Англию из Италии и Испании соответственно, присоединился к "ирискам" хавбек Уотфорда Абдулайе Дукуре. Француз уже несколько сезонов выступал в АПЛ, прекрасно зарекомендовав себя в этом чемпионате.

Абдулайе, как и двое вышеупомянутых новичков Эвертона, уже сыграл первый матч за "ирисок" – в первом туре АПЛ против Тоттенхэма – и помог команде Карло Анчелотти добыть победу 1:0.

Чешский нападающий не смог проявить себя в Роме, поэтому прошлый сезон провел на правах аренды в Лейпциге. В Германии дела у Патрика пошли куда лучше – 10 голов и 2 ассиста в 22 играх Бундеслиги. "Быки", в принципе, хотели оставить чеха у себя, однако в новых финансовых условиях не хотели платить 29 млн евро, которые были прописаны в арендном договоре с Ромой.

Ситуацией воспользовался Байер, получивший около 100 миллионов евро благодаря продажам Кая Хаверца в Челси и Кевина Фолланда в Монако. 26,5 млн евро – и Шик останется в Бундеслиге, но теперь уже не в Лейпциге, а на БайАрене.

Скидочная распродажа в вылетевшем Борнмуте продолжается. Вслед за Натаном Аке и Аароном Рамсдейлом "вишенки" продали своего лучшего бомбардира прошлого сезона, игрока сборной Англии Каллума Уилсона.

Британец перебрался в Ньюкасл, став четвертым в списке самых дорогих покупок в истории "сорок". Времени для раскачки новой девятке "джордиз" много не понадобилось: уже в первом туре он открыл счет в матче против Вест Хэма и помог своей команде выиграть 2:0.

20-летний полузащитник был одним из светлых пятен в игре Брешии в прошлом сезоне, вызываясь из стана аутсайдера Серии А в сборную Италии. Мало кто верил, что он останется на стадионе Марио Ригамонти еще на сезон, а вылет Брешии во второй дивизион только подтвердил этот факт.

Как и полагается мало-мальски уважающему себя итальянскому таланту, интерес к нему приписывали местным грандам – Ювентусу, Интеру и, наконец, Милану. "Россонери" в своем нынешнем состоянии не были фаворитами в борьбе за "нового Пирло". Итальянские СМИ уже рапортовали и про то, что Интер договорился с Брешией, и про договоренность с самим игроком.

Однако, как сказал президент "ласточек" Массимо Челино, "нерадзурри" сделали все неправильно в этих переговорах и переход сорвался. Вот тут на авансцену вышел Милан, который оформил весьма выгодную для себя сделку: 10 млн евро за годичную аренду и возможность выкупа за столько же. Еще 15 миллионов прописаны в виде бонусов плюс Брешия получит 10% в случае перепродажи футболиста.

Тонали уже рассказывает, как с детства мечтал играть за Милан (по крайней мере, фото в футболке "дьяволов" у него есть), примеряет футболку с восьмым номером и готовится к новому сезону. Матч с Болоньей – уже через неделю.

Евгений Музыка, Football.ua