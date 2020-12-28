Другое

Football.ua продолжает развлекательную рубрику, в рамках которой мы выбираем лучшие комментарии читателей за прошедшую неделю.

Аудитория Football.ua достаточно разнообразная, а активные пользователи в комментариях отличаются четкой собственной позицией относительно различных вещей. Есть те, которые активно готовы обсуждать исключительно футбольные вопросы. Есть те, которым нравится поиграть с огнем и также подискутировать на многие другие темы. Кроме того, наши читатели умеют прекрасно сострить и шикарно повеселить не только других пользователей, но и всю редакцию нашего сайта, что безусловно достойно отдельного внимания.

Уже традиционно мы продолжаем открывать новую неделю развлекательной рубрикой о лучших комментариях прошедших семи дней по мнению нашей редакции. Интересных событий в мире футбола за минувшую неделю было предостаточно, поэтому сразу хочется извиниться перед авторами других смешных комментариев, которые по определенным причинам не попали в сегодняшний обзор. Мониторинг всех ваших реакций на ту или иную новость, даже за такой незначительный период, занимает большое количество времени. Именно поэтому нет возможности увидеть все ваши комментарии. Желаем вам приятного чтения, прекрасного настроения и продуктивной недели!

🎄 Братья-близнецы из леверкузенского Байера, Ларс и Свен Бендеры , решили завершить карьеру в возрасте 32 лет.

Героям слава!🟦🟨

Моя жизнь теперь никогда не будет прежней😐

🤣🤣🤣

🎄 По информации Daily Express, Наполи и Ювентус заинтересованы в подписании Александра Зинченко.

Когда-то выиграет тендер на показ матчей УПЛ👆

🎄 Главный тренер Барселоны Рональд Куман высказался о попадании мяча в локоть капитана Реала Серхио Рамоса в матче против Эйбара: "Это пенальти, но судьи решили иначе".

🎄 Динамо Киев отказалось от трансфера Линкольна из Фламенго

Ваша взяла! Но больше никаких АТБ в этой рубрике, надеюсь...😒

🎄 Президент Руха Григорий Козловский высказался об Артеме Милевском: "Милевский — отличный трансфер для маркетинга, но он не попадает в рамки нашей философии".

А со спонсором Ливерпуля? "Мабуть, найкраща команда у світі", как не крути.

🎄 В Бразилии СМИ сообщили, что Тайсон согласовал условия предварительного контракта с Интернасьоналом.

Это была минутка саморазвития. Едем дальше👊

🎄 Защитник сборной Англии и Атлетико Киран Триппьер дисквалифицирован Футбольной ассоциацией Англии за нарушение правил ставок на спортивные события.

🎄 Ассистент главного тренера Динамо Огнен Вукоевич рассказал о работе с наставником киевского клуба Мирчей Луческу: "Луческу — это Фергюсон из Восточной Европы".

Пожелаем восточноевропейскому Реалу поменьше восточноевропейских Хесе Родригесов😉

🎄 Артем Милевский вернулся в УПЛ, подписав контракт с Минаем.

Надеемся, нас читают представители Миная👆😏

🎄 Пари Сен-Жермен решил отправить в отставку главного тренера Томаса Тухеля.

Совпадение или нет, но это оказалось крутой мотивацией для Артеты😁

🎄 Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе отреагировал на новость об увольнении Томаса Тухеля: "Благодарю вас, тренер".

Какие еще есть вопросы?🤷‍♂️

🎄 На нашем сайте вышел материал, в котором мы вспомнили о самых незабываемых матчах в истории Boxing Day. Помимо противостояния Челси — Астон Вилла, в этот список попал поединок Ковентри Сити — Арсенал.

Как оказалось, соперником для дубля Арсенала сейчас не является даже основа Челси🙃

🎄 Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров рассказал об общении внутри команды: "Очень приятно, что каждый в команде говорит на английском".

Ответ по данный вопрос можно узнать, перейдя по этой ссылке🧐

Sho takoe? Sho proiskhodit? (c)

🎄 Лионель Месси рассказал о своей неосуществимой мечте: "У меня мечта, которую я уже никогда не смогу реализовать, — это раствориться в толпе и быть неузнанным".

Я ведь правильно понял, что конкретно предложили Месси?👀👇

Наши читатели могут осуществить любую мечту, даже как у Месси👇

Но кроме этой, конечно...👇

🎄 Манчестер Юнайтед упустил победу над Лестером в поединке 15-го тура чемпионата Англии.

Уровень взаимопомощи — 10/10👇

На своих матчах зря все-таки экономят😏

🎄 Рома больше не будет покупать дорогих звезд, поскольку новые владельцы намерены изменить вектор развития клуба.

Впрочем, как и со всеми остальными игроками Шахтера🤔

🎄 Ливерпуль сенсационно потерял очки в матче против Вест Бромвича.

Никита Евтушенко, Football.ua