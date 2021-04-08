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К ЧМ-2022 положение "вне игры" должно фиксироваться автоматически.

Международная федерация футбола готовит еще одно инновационное решение, на сей раз связанное с определением офсайда — уверяет Bild.

Не вдаваясь в технические подробности, издание сообщает, что при пребывании игрока в положении "вне игры", на часах у лайнсмена будет появляться соответствующий сигнал.

По мнению директора ФИФА по развитию футбола Арсена Венгера, это позволит не использовать для фиксации офсайда систему VAR и значительно сократить паузы в игре: "В настоящее время часто приходится наблюдать, как игроки ждут, пока главный арбитр примет решение. В среднем такие паузы продолжаются около 70-ти секунд. При внедрении автоматической системы фиксации офсайда таких пауз просто не будет".

В настоящее время испытана только "полуавтоматическая" система, когда сигнал поступает арбитру VAR, однако тестирование продолжается и, возможно, во время ЧМ-2022 автоматическую фиксацию офсайда уже будет использоваться.

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