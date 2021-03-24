ЧМ-2022. Отбор

Голландец считает, что футбол должен следовать за хоккеем, чтобы избежать пауз в игре.

Известный в прошлом форвард сборной Нидерландов Марко Ван Бастен, который два года был техническим директором ФИФА, считает, что футбол должен убрать правило офсайда.

"Мне до сих пор интересно правило офсайда, потому что я уверен, что оно плохое. По крайней мере, я бы хотел показать, что футбол без офсайдов возможен. Я уверен, что футбол стал бы лучше без этого правила.

Футбол — это фантастическая игра, но я все же считаю, что мы должны продолжать улучшать игру, чтобы сделать ее еще лучше. Мы должны над этим работать.

Если посмотреть на то, как часто затягивается время, постоянно откладываются ауты, или травмы — люди не хотят это видеть и мы должны с этим что-то делать. Люди хотят действий. Сейчас множество ситуаций, когда люди смотрят просто так. Это плохо влияет на игру", — приводит слова Ван Бастена Sky Sports.

Ранее сообщалось, что УЕФА может отказаться от финансового фэйр-плей.

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