ЧМ-2022. Отбор
Французы открыли счет в матче.
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24 марта 2021, 22:25
Сборная Украины в рамках первого матча квалификации чемпионата мира-2022 играет против сборной Франции.
На 19-й минуте Антуан Гризманн открыл счет в матче красивым ударом в девятку ворот Георгия Бущана.
Однако перед этим Бенжамен Павар перебывал в офсайде во время передачи на него.
Вашему вниманию видео гола:
Матч Франция — Украина начался в 21:45 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.
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