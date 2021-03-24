ЧМ-2022. Отбор

Французы открыли счет в матче.

Сборная Украины в рамках первого матча квалификации чемпионата мира-2022 играет против сборной Франции.

На 19-й минуте Антуан Гризманн открыл счет в матче красивым ударом в девятку ворот Георгия Бущана.

Однако перед этим Бенжамен Павар перебывал в офсайде во время передачи на него.

Вашему вниманию видео гола:

Матч Франция — Украина начался в 21:45 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.

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