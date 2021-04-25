Италия

Наставник миланского клуба ответил на вопросы журналистов накануне поединка Серии А.

Главный тренер Милана Стефано Пьоли заявил, что нападающий "россонери" Златан ибрагимович пропустит предстоящую встречу в рамках Серии А с Лацио, а также рассказал о состоянии других травмированных футболистов команды.

"Златан чувствует себя немного лучше, но он не готов к завтрашнему дню, он может вернуться в следующей игре (против Беневенто — ред). Впереди могут сыграть либо Манджукич, либо Леау. Марио чувствует себя хорошо и обладает необходимыми характеристиками, чтобы помочь нам в штрафной соперника.

Эрнандес? Тео чувствует себя лучше. Вчера он частично тренировался с группой, так что, возможно, мы сможем на него рассчитывать, если он будет работать с командой на протяжении всей тренировки сегодня. Романьоли тоже чувствует себя лучше, а у Томори вчера была небольшая проблема, так что, посмотрим", — сказал Пьоли.

После 32 туров Милан занимает второе место в таблице Серии А, опережая идущую следом Аталанту лишь на 1 очко.

"Эти 32 игры доказали, что мы сильнее всех, кроме Интера. Мы можем сыграть последние матчи сезона с нашими амбициями. Наша цель остается прежней. Нам не повезло, но мы заслужили вторую строчку в таблице.

Мы исключаем вариант не выхода в Лигу чемпионов, ведь мы доказали, что сильны, но сильными нужно быть до конца. Те, кто не финиширует в четверке сильнейших, явно будут разочарованы" — заявил наставник миланского клуба.

Также итальянский специалист поделился мыслями о Лацио.

"Матчи с прямыми соперниками теперь стоят вдвое больше. Это будет важная игра для них (для Лацио — ред) и для нас. Лацио — сильная команда, они играли в Лиге чемпионов в этом сезоне, но мы уже обыграли их в первом круге" — сказал Пьоли.

Ранее Златан Ибрагимович рассказал о работе под руководством Стефано Пьоли.