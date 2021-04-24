Италия

Форвард миланского клуба высоко отозвался о своем наставнике.

Нападающий Милана Златан Ибрагимович рассказал о работе под руководством главного тренера "россонери" Стефано Пьоли.

"Прошлый год был непростым для нас. В разных матчах Пьоли давал разные установки, он управлял игрой команды. Для того, чтобы узнать человека, нужно время, но мне с первого дня было очень легко с Пьоли.

У него правильный менталитет. Он передаёт команде ту энергию, которая есть в нём, и требует от нас лучшего результата. Он может позвонить мне утром и спросить: "Ты где? Я уже работаю". Таким образом он бросает мне вызов", — сказал 39-летний швед.

Ранее стало известно, что Златан Ибрагимович продлил контракт с Миланом еще на один сезон.