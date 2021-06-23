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Стали известны потенциальные соперники подопечных Андрея Шевченко.

Украина вышла в плей-офф чемпионата Европы, став одной из лучших команд, которые заняли третье место в группе.

Следующий матч подопечные Андрея Шевченко, вероятно, сыграют против Швеции, которая неожиданно выиграла группу, в которой также выступали испанцы.

Однако если Португалия не выйдет в плей-офф (проиграет с разницей в четыре гола и больше в последнем туре французам), то сборная Украины сыграет против Франции.

Отметим, что сборная Украины досадно уступила Нидерландам со счетом 2:3, пропустив на последних минутах, обыграла Северную Македонию — 2:1, а в заключительном матче группового этапа минимально уступила Австрии.

Напомним, что совсем недавно сборная Украины играла против Франции в отборе к чемпионату мира — матч закончился со счетом 1:1. Со шведами же украинцы встречались на домашнем Евро-2012. Тогда наша команда праздновала победу благодаря дублю Шевченко.