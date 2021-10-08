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Наставник сборной Англии высказался о вакцинации футболистов.

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал проблему вакцинации в футболе.

По его мнению, вакцинирование футболистов — единственный выход в период пандемии.

"Все знают, какую позицию я занимаю по этому вопросу. Программа вакцинации – единственный выход из ситуации в условиях пандемии. Это необходимо. Последние полтора года наш врач постоянно общался с игроками на тему нынешнего положения с инфекцией в стране. В контексте этого он постоянно разъясняет, каковы преимущества вакцинации",- считает британский специалист.

Напомним, ранее форвард сборной Ирландии высказался о вакцинации.