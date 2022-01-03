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Football.ua продолжает развлекательную рубрику, в рамках которой мы выбираем лучшие комментарии читателей за прошедшую неделю.

Аудитория Football.ua достаточно разнообразная, а активные пользователи в комментариях отличаются четкой собственной позицией относительно различных вещей. Есть те, которые активно готовы обсуждать исключительно футбольные вопросы. Есть те, которым нравится поиграть с огнем и также подискутировать на многие другие темы. Кроме того, наши читатели умеют прекрасно сострить и шикарно повеселить не только других пользователей, но и всю редакцию нашего сайта, что безусловно достойно отдельного внимания.

Уже традиционно мы продолжаем открывать новую неделю развлекательной рубрикой о лучших комментариях прошедших семи дней по мнению нашей редакции. Интересных событий в мире футбола за минувшую неделю было предостаточно, поэтому сразу хочется извиниться перед авторами других смешных комментариев, которые по определенным причинам не попали в сегодняшний обзор. Мониторинг всех ваших реакций на ту или иную новость, даже за такой незначительный период, занимает большое количество времени. Именно поэтому нет возможности увидеть все ваши комментарии. Желаем вам приятного чтения, прекрасного настроения и продуктивной недели!

В преддверие Нового года состоялась церемония награждения Globe Soccer Awards 2021, и стали известны все победители в разных номинациях. Так, Роберт Левандовски стал лучшим игроком 2021 года среди пользователей TikTok, а лучшей футбольной академией Африки стал ЗЕД ФК.

Та там все номинации, получается, несправедливые.

Через год France Football вручит.

Ливерпуль нацелился на лидеров Вест Хэма и Лидса.

Принимается.

Бывший вратарь луганской Зари, Мариуполя и других клубов Игорь Шуховцев вспомнил историю, связанную с Александром Рыкуном: "Поднялись с Рыкуном после отбоя в казино, а там руководство Динамо Киев сидит".

Тут придумали концовку получше👇

Есть информация, сколько в итоге они проиграли?

Наш автор Богдан Бондаренко решил составить символическую сборную из ТОП-5 чемпионатов по итогам 2021 года. Спойлер: там отсутствует Месси.

Джон Терри официально вернулся в Челси, где будет занимать должность консультанта клубной академии.

Нападающий Ромелу Лукаку в своем последнем интервью заявил, что недоволен своим положением в Челси и хотел бы вернуться в Интер в будущем: "Я невовремя покинул Интер, очень надеюсь вернуться".

Стала известна причина недовольства Лукаку👇

Далеко не отходя от темы Ромелу Лукаку, на нашем сайте есть полный перевод его нашумевшего интервью. Там тоже было несколько забавных комментариев от вас.

Головний тренер одеського Чорноморця Роман Григорчук, який 30 грудня підписав контракт з одеським клубом, прокоментував цю подію в ексклюзивному інтерв'ю для Football.ua: "Головне та дуже непросте завдання — зберегти Чорноморець в УПЛ".

На прошлой неделе основной голкипер Реала Тибо Куртуа сдал положительный тест на коронавирус, ввиду чего на тот момент у Андрея Лунина появился шанс сыграть против Хетафе.

Как оказалось, еще не время.

Ну, почти угадали)

Вслед за положительным тестом у Куртуа на COVID-19 последовали два отрицательных, поэтому именно бельгиец занял место в воротах Реала против Хетафе.

Тут и добавить нечего👇

...и дело тут даже не в Челси.

Селтик подписал одновременно трех японских футболистов.

Минутка стереотипных шуток.

Минутка стереотипных шуток завершена.

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