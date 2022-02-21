Другое

Football.ua продолжает развлекательную рубрику, в рамках которой мы выбираем лучшие комментарии читателей за прошедшую неделю.

Аудитория Football.ua достаточно разнообразная, а активные пользователи в комментариях отличаются четкой собственной позицией относительно различных вещей. Есть те, которые активно готовы обсуждать исключительно футбольные вопросы. Есть те, которым нравится поиграть с огнем и также подискутировать на многие другие темы. Кроме того, наши читатели умеют прекрасно сострить и шикарно повеселить не только других пользователей, но и всю редакцию нашего сайта, что безусловно достойно отдельного внимания.

Уже традиционно мы продолжаем открывать новую неделю развлекательной рубрикой о лучших комментариях прошедших семи дней по мнению нашей редакции. Интересных событий в мире футбола за минувшую неделю было предостаточно, поэтому сразу хочется извиниться перед авторами других смешных комментариев, которые по определенным причинам не попали в сегодняшний обзор. Мониторинг всех ваших реакций на ту или иную новость, даже за такой незначительный период, занимает большое количество времени. Именно поэтому нет возможности увидеть все ваши комментарии. Желаем вам приятного чтения, прекрасного настроения и продуктивной недели!

Центральный защитник Ювентуса Маттейс де Лигт высказался о невероятном голе украинского полузащитника Аталанты Руслана Малиновского в ворота его команды: "После игры я подошел к Малиновскому, и спросил: "Как ты умудрился попасть с 30 метров и забить?!"

ФИФА запретила Палмейрас играть на клубном чемпионате мира в своей форме. Международной федерации футбола не понравился призыв к борьбе за экологию "Ради зеленого будущего".

От ФИФА и УЕФА можно ждать чего угодно🤷‍♂️

Главный тренер мадридского Реала Карло Анчелотти рассказал о ситуации вокруг нападающего Гарет Бэйла: "Бэйл хочет закончить в Реале так, как этого заслуживает".

Центральный полузащитник Шахтера Маркос Антонио рассказал о своем адаптации в Украине: "К языку и холоду в Украине не привык, а сало даже не пробовал".

💙💛

На прошлой неделе наш сайт подготовил для вас тест, в котором вам нужно было угадать, кому из легендарных игроков принадлежит та или иная известная фраза.

Непростимая ошибка с нашей стороны. Будем разбираться.

ПСЖ предложит форварду Килиану Мбаппе миллион фунтов в неделю — утверждает The Independent.

Барселона расписала мировую с Наполи в рамках первого матча 1/16 финала Лиги Европы.

Наверное, в этом есть свой плюс участия в Лиге Европы🤷‍♂️

Бывший нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро встал на защиту форварда ПСЖ и своего друга Лионеля Месси: "Во Франции Месси убивают журналисты".

Интер готов летом расстаться с Лаутаро Мартинесом и определился с тремя кандидатами на замену.

Ливерпуль до сих пор ждет свою денюжку за Коутиньо.

36-летний нападающий Миная Евгений Селезнев признался, что может повесить бутсы на гвоздь в конце текущего сезона: "Если Минай вылетит из УПЛ — закончу карьеру".

Почему к комментарию не прикреплен номер телефона?

Вратарь Нанта Лафонт провел идеальный матч против ПСЖ по оценкам L’Équipe, Вейналдум — худший игрок встречи.

К слову, полузащитник ПСЖ Марко Верратти не скрывал эмоций после поражения от Нанта: "Арбитры нас обос***и".

В каждом заголовке должна быть своя интрига😏

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.