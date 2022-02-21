Football.ua продолжает развлекательную рубрику, в рамках которой мы выбираем лучшие комментарии читателей за прошедшую неделю.
Маркос Антонио, ФК Шахтер Донецк
21 февраля 2022, 07:00
Аудитория Football.ua достаточно разнообразная, а активные пользователи в комментариях отличаются четкой собственной позицией относительно различных вещей. Есть те, которые активно готовы обсуждать исключительно футбольные вопросы. Есть те, которым нравится поиграть с огнем и также подискутировать на многие другие темы. Кроме того, наши читатели умеют прекрасно сострить и шикарно повеселить не только других пользователей, но и всю редакцию нашего сайта, что безусловно достойно отдельного внимания.
Уже традиционно мы продолжаем открывать новую неделю развлекательной рубрикой о лучших комментариях прошедших семи дней по мнению нашей редакции. Интересных событий в мире футбола за минувшую неделю было предостаточно, поэтому сразу хочется извиниться перед авторами других смешных комментариев, которые по определенным причинам не попали в сегодняшний обзор. Мониторинг всех ваших реакций на ту или иную новость, даже за такой незначительный период, занимает большое количество времени. Именно поэтому нет возможности увидеть все ваши комментарии. Желаем вам приятного чтения, прекрасного настроения и продуктивной недели!
ФИФА запретила Палмейрас играть на клубном чемпионате мира в своей форме. Международной федерации футбола не понравился призыв к борьбе за экологию "Ради зеленого будущего".
От ФИФА и УЕФА можно ждать чего угодно🤷♂️
💙💛
Непростимая ошибка с нашей стороны. Будем разбираться.
ПСЖ предложит форварду Килиану Мбаппе миллион фунтов в неделю — утверждает The Independent.
Наверное, в этом есть свой плюс участия в Лиге Европы🤷♂️
Бывший нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро встал на защиту форварда ПСЖ и своего друга Лионеля Месси: "Во Франции Месси убивают журналисты".
Ливерпуль до сих пор ждет свою денюжку за Коутиньо.
36-летний нападающий Миная Евгений Селезнев признался, что может повесить бутсы на гвоздь в конце текущего сезона: "Если Минай вылетит из УПЛ — закончу карьеру".
Почему к комментарию не прикреплен номер телефона?
Вратарь Нанта Лафонт провел идеальный матч против ПСЖ по оценкам L’Équipe, Вейналдум — худший игрок встречи.
К слову, полузащитник ПСЖ Марко Верратти не скрывал эмоций после поражения от Нанта: "Арбитры нас обос***и".
В каждом заголовке должна быть своя интрига😏
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