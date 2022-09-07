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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 6 вересня.

Осіння частина футбольного сезону вже повноцінно набирає обертів, тож подій, пов’язаних виключно з результатами виступів тієї чи іншої команди стає дедалі більше.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У вівторок, 6 вересня:

Донецький Шахтар здобув стартову перемогу над німецьким РБ Лейпциг на груповому етапі Ліги чемпіонів УЄФА.

Півзахисника збірної Норвегії Матіаса Норманна відсторонили від національної збірної за любов до країни-окупанта.

Луганська Зоря уклала контракт із відомим українським захисником Богданом Бутко.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.