Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 9 вересня.
Осіння частина футбольного сезону вже повноцінно набирає обертів, тож подій, пов’язаних виключно з результатами виступів тієї чи іншої команди стає дедалі більше.
Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.
У п’ятницю, 9 вересня:
Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу залишився не задоволений манерою гри турецького Фенербахче, якому програла його команда в Лізі Європи УЄФА.
Головний тренер національної збірної України Олександр Петраков довикликав трьох виконавців на зміну травмованим футболістам на осінні збори.
Півзахисник київського Динамо Микола Шапаренко в матчі проти турецького Фенербахче отримав травму, яка вивела його з гри на шість місяців.
Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.