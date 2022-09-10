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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 9 вересня.

Осіння частина футбольного сезону вже повноцінно набирає обертів, тож подій, пов’язаних виключно з результатами виступів тієї чи іншої команди стає дедалі більше.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У п’ятницю, 9 вересня:

Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу залишився не задоволений манерою гри турецького Фенербахче, якому програла його команда в Лізі Європи УЄФА.

Головний тренер національної збірної України Олександр Петраков довикликав трьох виконавців на зміну травмованим футболістам на осінні збори.

Півзахисник київського Динамо Микола Шапаренко в матчі проти турецького Фенербахче отримав травму, яка вивела його з гри на шість місяців.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.