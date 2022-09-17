Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 16 вересня.
Осіння частина футбольного сезону вже повноцінно набирає обертів, тож подій, пов’язаних виключно з результатами виступів тієї чи іншої команди стає дедалі більше.
Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.
У п’ятницю, 16 вересня:
Нападника дніпровського Дніпра-1 Артема Довбика було визнано гравцем другого туру Ліги конференцій УЄФА.
Мадридський Реал проявляє інтерес до нападника донецького Шахтаря Михайла Мудрика.
Екс-футболіст донецького Металурга став спортивним директором Барселони.
Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.