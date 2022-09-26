Другое

Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 05 вересня.

Осіння частина футбольного сезону вже повноцінно набирає обертів, тож подій, пов’язаних виключно з результатами виступів тієї чи іншої команди стає дедалі більше.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У неділю, 25 вересня:

Нападник донецького Шахтаря Мар’ян Швед отримав ушкодження під час товариського матчу його команди проти польського Радомяка.

Екс-гравець мадридського Реала, Кака, розповів несподівані подробиці щодо фрагменту своєї кар’єри в іспанському клубі.

Нападник збірної України Артем Довбик потрапив до символічної збірної другого туру Ліги націй УЄФА.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.