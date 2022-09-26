Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 05 вересня.
Осіння частина футбольного сезону вже повноцінно набирає обертів, тож подій, пов’язаних виключно з результатами виступів тієї чи іншої команди стає дедалі більше.
Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.
У неділю, 25 вересня:
Нападник донецького Шахтаря Мар’ян Швед отримав ушкодження під час товариського матчу його команди проти польського Радомяка.
Екс-гравець мадридського Реала, Кака, розповів несподівані подробиці щодо фрагменту своєї кар’єри в іспанському клубі.
Нападник збірної України Артем Довбик потрапив до символічної збірної другого туру Ліги націй УЄФА.
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