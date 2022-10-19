Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 18 жовтня.
Перша третина цьогорічного осіннього періоду вже позаду, тож подій, пов’язаних виключно з результатами виступів тієї чи іншої команди стає дедалі більше.
Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.
У вівторок, 18 жовтня:
Молодіжна збірна України дізналась суперників на Євро-2023.
Нападник англійського Ліверпуля та збірної Португалії Діогу Жота через травму залишився поза чемпіонатом світу-2022 в Катарі.
Основний голкіпер мадридського Реалу та конкурент українця Андрія Луніна в боротьбі за місце в стартовому складі, Тібо Куртуа, повернувся до роботи на тренуваннях.
Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.