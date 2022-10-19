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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 18 жовтня.

Перша третина цьогорічного осіннього періоду вже позаду, тож подій, пов’язаних виключно з результатами виступів тієї чи іншої команди стає дедалі більше.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У вівторок, 18 жовтня:

Молодіжна збірна України дізналась суперників на Євро-2023.

Нападник англійського Ліверпуля та збірної Португалії Діогу Жота через травму залишився поза чемпіонатом світу-2022 в Катарі.

Основний голкіпер мадридського Реалу та конкурент українця Андрія Луніна в боротьбі за місце в стартовому складі, Тібо Куртуа, повернувся до роботи на тренуваннях.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.