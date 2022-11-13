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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 12 листопада.

Друга третина цьогорічного осіннього періоду вже позаду, тож подій, пов’язаних виключно з результатами виступів тієї чи іншої команди стає дедалі більше.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У суботу, 12 листопада:

Український захисник Віталій Миколенко отримав травму під час матчу Евертона проти Борнмута..

Італійський Наполі перемогою над Удінезе здобув успіх у одинадцятому матчі поспіль.

Латвійська Валмієра стала чемпіоном країни а з нею й три українці: Іван Желізко, Роман Якуба та Артур Мурза, які виступають у складі цієї команди.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.