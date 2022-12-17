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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 16 грудня.

Зимній період вирує в світовому футболі, тож подій, пов’язаних із чемпіонатом світу-2022 стає тільки більше.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У п’ятницю, 16 грудня:

На 54-році життя помер ексфутболіст та колишній тренер Мілана, Болоньї, Спортінга та інших клубів Сініша Михайлович.

Збірна Польщі пересварилась через преміальні за виступи на чемпіонаті світу-2022.

Тренувальна база київського Динамо стала одним із об’єктів, що постраждали за підсумком останньої терористичної атаки пришелепкуватої держави-бензоколонки.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.