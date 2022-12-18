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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 17 грудня.

Зимній період вирує в світовому футболі, тож подій, пов’язаних із чемпіонатом світу-2022 стає тільки більше.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У суботу, 17 грудня:

Збірна Хорватії стала "бронзовим" призером чемпіонату світу-2022 в Катарі.

Нападник збірної Франції Карім Бензема відхилив запрошення президента країни Емманюеля Макрона разом відвідати матч між Францією та Аргентиною в фіналі чемпіонату світу-2022.

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт усе ще може залишити посаду на тлі вильоту в чвертьфіналі мундіалю-2022 в Катарі.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.