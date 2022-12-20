ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Ймовірно, захисник псував атмосферу у команді.

Бенжамен Павар псував атмосферу у збірній Франції під час ЧС-2022, повідомляє Bayern & Germany.

За інформацією джерела, ставлення Павара до справи створило токсичну атмосферу у роздягальні збірної Франції.

Крім того, деякі гравці збірної вважають, що Павар зливав інформацію із роздягальні знайомим журналістам, з якими підтримує близькі стосунки.

На ЧС-2022 Павар відіграв лише один матч – 89 хвилин проти збірної Австралії (4:1).