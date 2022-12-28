Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 27 грудня.
Зимній період вирує в світовому футболі, і вже навіть чемпіонат світу-2022 встиг добігти кінця.
Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.
У вівторок, 27 грудня:
Одразу чотири українських футболісти віком до 21 року потрапили до списку найкращих у 2022 році.
Нападник донецького Шахтаря Михайло Мудрик залишається пріоритетною ціллю для лондонського Арсеналу.
Організатори АПЛ випадково приписали Манчестер Юнайтед трансфер португальського гравця.
Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.