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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 27 грудня.

Зимній період вирує в світовому футболі, і вже навіть чемпіонат світу-2022 встиг добігти кінця.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У вівторок, 27 грудня:

Одразу чотири українських футболісти віком до 21 року потрапили до списку найкращих у 2022 році.

Нападник донецького Шахтаря Михайло Мудрик залишається пріоритетною ціллю для лондонського Арсеналу.

Організатори АПЛ випадково приписали Манчестер Юнайтед трансфер португальського гравця.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.