Клуб не підписував нового футболіста.
Бетіньо, The Mirror
27 грудня 2022, 21:52
Напередодні на сайті АПЛ, у розділі Манчестер Юнайтед, з'явився новий форвард — 29-річний Бетіньо з Португалії.
На тлі того, як Ліверпуль підписав Коді Гакпо з ПСВ, яким цікавився МЮ, фанати почали жартувати про "гідну заміну" з Третьої ліги Португалії.
Але, як вдалося дізнатись журналісту The Athletic Лорі Вітвеллу, клуб не підписував Бетіньо.
Юнайтед вже попередив АПЛ, що це якась помилка. Співробітники сайту чемпіонату Англії вже працюють над її усуненням.