Напередодні на сайті АПЛ, у розділі Манчестер Юнайтед, з'явився новий форвард — 29-річний Бетіньо з Португалії.

На тлі того, як Ліверпуль підписав Коді Гакпо з ПСВ, яким цікавився МЮ, фанати почали жартувати про "гідну заміну" з Третьої ліги Португалії.

Але, як вдалося дізнатись журналісту The Athletic Лорі Вітвеллу, клуб не підписував Бетіньо.

Suffice to say Manchester United are not signing "Betinho", the new No 11 named in their squad on the Premier League website.



Nothing to do with the club, who have alerted the Premier League. It's a "technical issue" staff are working to rectify. Bit of mischief it seems. #MUFC