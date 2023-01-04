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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 3 січня.

Зимній період вирує в світовому футболі, і за календарем уже встиг розпочатись 2023 рік.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У вівторок, 3 січня:

Ан-Наср провів презентацію португальського нападника Кріштіану Роналду в якості свого нового гравця.

Представники донецького Шахтаря проведуть переговори з лондонським Челсі щодо Михайла Мудрика.

Мадридський Реал не пропустив у матчі Кубку Іспанії вперше за три роки — на воротах "бланкос" стояв український голкіпер Андрій Лунін.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.