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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 10 січня.

Зимній період вирує в світовому футболі, і за календарем уже встиг розпочатись 2023 рік.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У вівторок, 10 січня:

Донецький Шахтар та лондонський Арсенал перебувають за крок до завершення трансферну нападника Михайла Мудрика.

Форвард київського Динамо Віктор Циганков близький до трансферу до бельгійського Андерлехта.

До складу тренерського штабу київського Динамо увійшов колишній голкіпер Олександр Шовковський.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.