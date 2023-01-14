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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 13 січня.

Зимній період вирує в світовому футболі, і за календарем уже встиг розпочатись 2023 рік.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У середу, 13 січня:

Лондонський Арсенал зроби чергову пропозицію донецькому Шахтарю щодо Мудрика — ще один крок до 100 млн євро.

Український захисник "канонірів" Олександр Зінченко був попереджений місцевою Футбольною асоціацією.

Колишній головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі побив горщики з лідером свого нинішнього клубу — англійського Брайтона.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.