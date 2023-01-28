Другое

Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 27 січня.

Зимовий період вирує в світовому футболі, і за календарем уже встиг розпочатись 2023 рік.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У середу, 27 січня:

Англійський Лестер наблизився впритул до трансферу нападника донецького Шахтаря Тете.

Голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін може знову опинитись в оренді в другому іспанському дивізіоні.

Український нападник Андрій Ярмоленко відзначився двома м’ячами за Аль-Айн.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.