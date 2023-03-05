Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 4 березня.
Весняний період розпочався в світовому футболі, і за календарем ми вже встигли до третього місяця 2023 року.
Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.
У суботу, 4 лютого:
Лондонський Арсенал з Олександром Зінченком у складі провів видовищний домашній матч проти Борнмута.
Київське Динамо з несподіваної поразки від петровського Інгульця розпочало офіційні матчі в 2023 році.
Лондонський Челсі вперше переміг від моменту придбання Михайла Мудрика, але українець проти Лідса так і не зіграв.
Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.