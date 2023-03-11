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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 10 березня.

Весняний період розпочався в світовому футболі, і за календарем ми вже встигли до третього місяця 2023 року.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У п’ятницю, 10 березня:

Гравці лондонського Тоттенгема попросили колишнього головного тренера "шпор" повернутись до роботи з командою.

Сер Алекс Фергюсон очолив рейтинг найкращих тренерів за всю історію футболу.

Олександр Зінченко — найкращий гравець лондонського Арсенала в лютому.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.