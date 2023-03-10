Англія

Українець отримав почесну нагороду.

Арсенал провів традиційне голосування за найкращого гравця в лютому та оголосив його результати.

Як повідомляє офіційний сайт "канонірів", почесну нагороду отримав український футболіст Олександр Зінченко з 49 процентами голосів.

На другому місці опинився захисник Габріель Магальяйнс, на третьому — вінгер Букайо Сака.

🥁 Presenting our February Player of the Month…



🥇 Oleksandr Zinchenko

🥈 @biel_m04

🥉 @BukayoSaka87



Congratulations, Alex 🤩 — Arsenal (@Arsenal) March 10, 2023

"Він відібрав м’яч 34 рази в п’яти матчах, зробив 329 вдалих передач і створив п’ять моментів для команди", — йдеться у заяві клуба.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Зінченко став найкращим гравцем тижня в топ-5 лігах по важливому показнику.