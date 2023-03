Арсенал провів традиційне голосування за найкращого гравця в лютому та оголосив його результати.

Як повідомляє офіційний сайт "канонірів", почесну нагороду отримав український футболіст Олександр Зінченко з 49 процентами голосів.

На другому місці опинився захисник Габріель Магальяйнс, на третьому — вінгер Букайо Сака.

🥁 Presenting our February Player of the Month…



🥇 Oleksandr Zinchenko

🥈 @biel_m04

🥉 @BukayoSaka87



Congratulations, Alex 🤩