Українець отримав почесну нагороду.
Олександр Зінченко, getty images
10 березня 2023, 19:22
Арсенал провів традиційне голосування за найкращого гравця в лютому та оголосив його результати.
Як повідомляє офіційний сайт "канонірів", почесну нагороду отримав український футболіст Олександр Зінченко з 49 процентами голосів.
На другому місці опинився захисник Габріель Магальяйнс, на третьому — вінгер Букайо Сака.
"Він відібрав м’яч 34 рази в п’яти матчах, зробив 329 вдалих передач і створив п’ять моментів для команди", — йдеться у заяві клуба.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Зінченко став найкращим гравцем тижня в топ-5 лігах по важливому показнику.