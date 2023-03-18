Другое

Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 17 березня.

Весняний період розпочався в світовому футболі, і за календарем ми вже встигли до третього місяця 2023 року.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У п’ятницю, 17 березня:

Відбулось жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу в усіх міжнародних європейських клубних змаганнях.

Головний тренер англійського Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола розповів, кого бачить своїм наступником на цій посаді.

Французький Марсель завершив повноцінний трансфер півзахисника Руслана Маліновського.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.