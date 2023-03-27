Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 26 березня.
Весняний період розпочався в світовому футболі, і за календарем ми вже встигли дістатись до третього місяця 2023 року.
Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.
У неділю, 26 березня:
Збірна України поступилась на полі Англії у стартовому матчі кваліфікації чемпіонату Європи-2024.
ЗМІ дізнались, скільки буде отримувати новий головний тренер мюнхенської Баварії Томас Тухель.
Лондонський Тоттенгем завершив взаємини з Антоніо Конте.
Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.