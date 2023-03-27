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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 26 березня.

Весняний період розпочався в світовому футболі, і за календарем ми вже встигли дістатись до третього місяця 2023 року.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У неділю, 26 березня:

Збірна України поступилась на полі Англії у стартовому матчі кваліфікації чемпіонату Європи-2024.

ЗМІ дізнались, скільки буде отримувати новий головний тренер мюнхенської Баварії Томас Тухель.

Лондонський Тоттенгем завершив взаємини з Антоніо Конте.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.