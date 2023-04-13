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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 12 квітня.

Весняний період триває в світовому футболі, і за календарем ми вже встигли дістатись до четвертого місяця 2023 року.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У середу, 12 квітня:

Лондонський Челсі на Сантьяго Бернабеу не зміг стримати мадридський Реал, отримавши вилучення у власному складі, через поява Михайла Мудрика за ходом гри була фактично виключена.

Наполі тим часом програв італійське дербі в півфіналі Ліги чемпіонів УЄФА Мілану.

У роздягальні мюнхенської Баварії сталась бійка після поразки команди від англійського Манчестер Сіті.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.