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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 16 квітня.

Весняний період триває в світовому футболі, і за календарем ми вже встигли дістатись до четвертого місяця 2023 року.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У неділю, 16 квітня:

Іспанська Жирона з українським півзахисником Віктором Циганковим у складі впевнено обіграла Ельче.

А у Франції Страсбур з Едуардом Соболем та Марсель із Русланом Маліновським здолали Аяччо та Труа відповідно.

У той самий час лондонський Арсенал без Олександра Зінченка ледь не припустився фатальної помилки в дербі проти Вест Гема.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.