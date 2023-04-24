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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 23 квітня.

Весняний період триває в світовому футболі, і за календарем ми вже встигли дістатись до четвертого місяця 2023 року.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У неділю, 23 квітня:

Наполі здобув перемогу над Ювентусом на полі суперників, що наблизило команду Спаллетті впритул до скудетто.

Каталонська Барселона аналогічним чином просунулась до титулу чемпіонів Іспанії, здолавши вдома Атлетіко.

Марсель із Маліновським у драматичному протистоянні в гостях обіграли Ліон.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.