Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 23 квітня.
Весняний період триває в світовому футболі, і за календарем ми вже встигли дістатись до четвертого місяця 2023 року.
Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.
У неділю, 23 квітня:
Наполі здобув перемогу над Ювентусом на полі суперників, що наблизило команду Спаллетті впритул до скудетто.
Каталонська Барселона аналогічним чином просунулась до титулу чемпіонів Іспанії, здолавши вдома Атлетіко.
Марсель із Маліновським у драматичному протистоянні в гостях обіграли Ліон.
Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.