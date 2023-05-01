Другое

Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 30 квітня.

Весняний період триває в світовому футболі, і за календарем ми вже встигли дістатись до четвертого місяця 2023 року.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У неділю, 30 квітня:

Ліверпуль та Тоттенгем поповнили колекцію найбільш захоплюючих матчів поточного розіграшу АПЛ.

Півзахисник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш відзначився 100 голом у кар’єрі.

Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд зрівнявся за голами з найкращими бомбардирами в історії АПЛ, а його команда очолила турнірну таблицю за підсумком матчу проти Фулгема.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.