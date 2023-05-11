Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 10 травня.
Весняний період завершується в світовому футболі, і за календарем ми вже встигли дістатись до п’ятого місяця 2023 року.
Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.
У середу, 10 травня:
Клуб ДЮСШ Дачний із країни-терориста вкрав емблему дніпровського Дніпра.
Нападник Євген Селезньов завершив професійну кар’єру.
Півзахисник Серхіо Бускетс оголосив про завершення виступів за каталонську Барселону.
Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.