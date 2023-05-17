Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 16 травня.
Весняний період завершується в світовому футболі, і за календарем ми вже встигли дістатись до п’ятого місяця 2023 року.
Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.
У вівторок, 16 травня:
Нападника київського Динамо Владислава Ваната дискваліфікували за неповагу до арбітрині Катерини Монзуль.
Форвард Парі Сен-Жермен Кіліан Мбаппе шкодує, що не залишив французький клуб.
Міланський Інтер став першим фіналістом поточного розіграшу Ліги чемпіонів УЄФА.
Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.