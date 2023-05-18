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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 17 травня.

Весняний період завершується в світовому футболі, і за календарем ми вже встигли дістатись до п’ятого місяця 2023 року.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У середу, 17 травня:

Англійський Манчестер Сіті став другим фіналістом Ліги чемпіонів УЄФА за підсумком домашнього розгрому мадридського Реала.

Французький Марсель веде перемовини щодо трансферу нападника Дніпра-1 Артема Довбика.

Лондонський Челсі розглядає варіант із продажем українського форварда Михайла Мудрика.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.