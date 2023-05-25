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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 24 травня.

Весняний період завершується в світовому футболі, і за календарем ми вже встигли дістатись до п’ятого місяця 2023 року.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У середу, 24 травня:

Трансфер Михайла Мудрика до лондонського Челсі визнали одним із найгірших у сезоні АПЛ.

Дніпровський Дніпро-1 здійснив потенційно вирішальну помилку в чемпіонських перегонах УПЛ — поступився в 28 турі полтавській Ворсклі (1:2).

Донецький Шахтар тим часом у центральному матчі ігрового дня переміг луганську Зорю (3:0).

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.