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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 2 червня.

Літній період стартував у світовому футболі, бо за календарем ми вже встигли дістатись до шостого місяця 2023 року.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У п’ятницю, 2 червня:

Бухарестський Рапід знову хоче запросити Мірчу Луческу.

Чоловічу команду АПЛ вперше в історії очолила жінка.

Головного арбітра майбутнього фіналу Ліги чемпіонів УЄФА Шимона Марциняка можуть відсторонити від гри через участь у ультраправому заході.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.