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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 6 червня.

Літній період стартував у світовому футболі, бо за календарем ми вже встигли дістатись до шостого місяця 2023 року.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У вівторок, 6 червня:

Французький нападник Карім Бензема став гравцем аравійського Аль-Іттіхада.

Оголошено дату презентації нового головного тренера національної збірної України.

Нападник Артем Довбик продовжив контракт із дніпровським Дніпром-1.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.