Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 9 червня.
Літній період стартував у світовому футболі, бо за календарем ми вже встигли дістатись до шостого місяця 2023 року.
Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.
У п’ятницю, 9 червня:
Збірна України з футзалу дізналась суперників за кваліфікацією до чемпіонату світу-2024.
Призначено дату чергової церемонії вручення Золотого м’яча.
Колишній півзахисник англійського Ліверпуля Набі Кейта перейшов до бременського Вердера.
Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.