Футзал

Завдяки високому рейтингу "синьо-жовті" потрапили перед жеребкуванням до першого кошика.

Відбулося жеребкування еліт-раунду кваліфікації ЧС-2024 з футзалу у європейській зоні, де виступить збірна України.

У березні "синьо-жовті" посіли перше місце у відбірковій групі основного відбору ЧС-2024, випередивши Нідерланди та Косово.

20 збірних розбито на п’ять груп по чотири команди, поєдинки проходитимуть удома й на виїзді. П’ять переможців груп вийдуть на ЧС-2024. Чотири найкращі володарі других місць вийдуть до плей-оф елітного раунду.

За підсумками жеребкування Україна потрапила до групи В, де її суперниками будуть Польща, Сербія та Бельгія.

Група А: Казахстан, Румунія, Азербайджан, Нідерланди.

Група В: Україна, Польща, Сербія, Бельгія.

Група С: Хорватія, Словаччина, Франція, Німеччина.

Група D: Іспанія, Італія, Словенія, Чехія.

Група Е: Португалія, Грузія, Вірменія, Фінляндія.

Матчі елітного раунду кваліфікації відбудуться 11-20 вересня, 2-11 жовтня та 11-20 грудня.