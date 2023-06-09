Завдяки високому рейтингу "синьо-жовті" потрапили перед жеребкуванням до першого кошика.
uefa.com
09 червня 2023, 07:46
Відбулося жеребкування еліт-раунду кваліфікації ЧС-2024 з футзалу у європейській зоні, де виступить збірна України.
У березні "синьо-жовті" посіли перше місце у відбірковій групі основного відбору ЧС-2024, випередивши Нідерланди та Косово.
20 збірних розбито на п’ять груп по чотири команди, поєдинки проходитимуть удома й на виїзді. П’ять переможців груп вийдуть на ЧС-2024. Чотири найкращі володарі других місць вийдуть до плей-оф елітного раунду.
За підсумками жеребкування Україна потрапила до групи В, де її суперниками будуть Польща, Сербія та Бельгія.
Група А: Казахстан, Румунія, Азербайджан, Нідерланди.
Група В: Україна, Польща, Сербія, Бельгія.
Група С: Хорватія, Словаччина, Франція, Німеччина.
Група D: Іспанія, Італія, Словенія, Чехія.
Група Е: Португалія, Грузія, Вірменія, Фінляндія.
Матчі елітного раунду кваліфікації відбудуться 11-20 вересня, 2-11 жовтня та 11-20 грудня.