Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 18 червня.
Літній період стартував у світовому футболі, бо за календарем ми вже встигли дістатись до шостого місяця 2023 року.
Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.
У неділю, 18 червня:
Збірна Іспанії здобула перемогу в розіграші Ліги націй УЄФА.
Трохи раніше Італія залишила за собою "бронзу", обігравши Нідерланди.
Португальський півзахисник Рубен Невеш перейде до саудівського Аль-Хілялю.
Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.