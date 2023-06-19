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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 18 червня.

Літній період стартував у світовому футболі, бо за календарем ми вже встигли дістатись до шостого місяця 2023 року.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У неділю, 18 червня:

Збірна Іспанії здобула перемогу в розіграші Ліги націй УЄФА.

Трохи раніше Італія залишила за собою "бронзу", обігравши Нідерланди.

Португальський півзахисник Рубен Невеш перейде до саудівського Аль-Хілялю.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.