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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 7 липня.

Літній період стартував у світовому футболі, бо за календарем ми вже встигли дістатись до сьомого місяця 2023 року.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У середу, 7 липня:

Нідерландський захисник Дейлі Блінд долучився до лав іспанської Жирони.

Збірна України з пляжного футболу гарантувала собі місце в плей-оф відбору на чемпіонат світу-2024.

Мадридський Реал презентував турецьку молоду зірку в якості свого нового гравця.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.