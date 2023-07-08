Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 7 липня.
Літній період стартував у світовому футболі, бо за календарем ми вже встигли дістатись до сьомого місяця 2023 року.
Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.
У середу, 7 липня:
Нідерландський захисник Дейлі Блінд долучився до лав іспанської Жирони.
Збірна України з пляжного футболу гарантувала собі місце в плей-оф відбору на чемпіонат світу-2024.
Мадридський Реал презентував турецьку молоду зірку в якості свого нового гравця.
Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.