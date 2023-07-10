Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 9 липня.
Літній період стартував у світовому футболі, бо за календарем ми вже встигли дістатись до сьомого місяця 2023 року.
Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.
У неділю, 9 липня:
Колишній головний тренер донецького Шахтаря Ігор Йовічевіч очолив аравійський Ар-Раед.
Андрія Шевченка додали до переліку кандидатів на посаду керманича збірної Боснії і Герцеговини.
Помер володар Золотого м’яча Луїс Суарес Мірамонтес.
Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.