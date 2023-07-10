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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 9 липня.

Літній період стартував у світовому футболі, бо за календарем ми вже встигли дістатись до сьомого місяця 2023 року.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У неділю, 9 липня:

Колишній головний тренер донецького Шахтаря Ігор Йовічевіч очолив аравійський Ар-Раед.

Андрія Шевченка додали до переліку кандидатів на посаду керманича збірної Боснії і Герцеговини.

Помер володар Золотого м’яча Луїс Суарес Мірамонтес.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.